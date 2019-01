Il doppio attentato di domenica nella cattedrale di Jolo è stato compiuto da due kamikaze. Lo ha dichiarato poco fa il presidente filippino Rodrigo Duterte, aggiungendo che gli attentatori erano marito e moglie.

L'attacco, che è stato rivendicato dall'Isis, era stato inizialmente descritto dalla polizia come l'esplosione di due ordigni.

Secondo Duterte, l'intelligence ha riferito che uno dei due attentatori è stato notato in un campo di addestramento del gruppo militante Abu Sayyaf solo quattro giorni prima dell'attentato.

L'isola di Sulu, dove si trova Jolo, è la roccaforte di Abu Sayyaf, che è considerato un'organizzazione terroristica anche dagli Stati Uniti. Il gruppo si è distinto negli anni per la sua strategia di rapimenti a scopo di autofinanziamento, ma negli ultimi anni ha giurato fedeltà all'Isis e non fa parte dell'accordo di pace che ha portato all'istituzione di una regione autonoma Bangsamoro per i musulmani dell'estremo sud delle Filippine.

