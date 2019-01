I musulmani dell'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, hanno votato oggi in un referendum sulla creazione di una regione autonoma, come stipulato tra il governo di Manila e il principale gruppo separatista nel 2014, in un accordo rimasto però solo sulla carta.

La consultazione, il cui risultato sarà noto nei prossimi giorni, chiede il parere popolare sull'istituzione della regione di Bangsamoro, che andrebbe a sostituirsi a una precedente entità autonoma dimostratasi negli anni inefficace e a corto di fondi.

L'isola di Mindanao è tra le aree più povere delle Filippine, ed è sede di diversi gruppi ribelli che vanno da movimenti di militanti separatisti a gruppi armati ideologicamente vicini all'Isis.

L'accordo di pace del 2014, firmato dal Fronte islamico di liberazione Moro (MILF, principale gruppo ribelle), è rimasto finora impantanato in Parlamento. Altri gruppi minori non sono stati parte delle trattative, e si crede che lo stallo nell'applicazione del trattato abbia contribuito al persistere delle violenze.

Nel 2017, dopo che centinaia di militanti armati non affiliati al processo di pace avevano assaltato Marawi, l'assedio per liberare la città è costato 1200 morti in cinque mesi.

