Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 19.13 14 settembre 2018 - 19:13

Oxfam e i suoi partner locali sono pronti a intervenire per far fronte alla possibile emergenza che si genererà con il passaggio del super tifone Mangkhut, atteso nelle Filippine già nelle prossime ore con raffiche di vento fino a 250 km orari.

Il tifone, secondo il Centro meteorologico nazionale, potrebbe infatti causare nella mattina di sabato frane a nord di Cagayan mentre sta accumulando forza. Potrebbe essere il più forte a colpire il Paese quest'anno.

La confederazione internazionale di organizzazioni non profit riferisce che, secondo le stime del Consiglio nazionale filippino per la riduzione e il controllo delle calamità, il super-tifone nel suo percorso distruttivo potrebbe impattare in un'area dove vivono 4,3 milioni di persone.

Oxfam invierà operatori sul campo per supportare i partner locali. Un team è partito oggi per Tuguegarao e un'altra squadra lo farà nei prossimi giorni per valutare i diversi bisogni della popolazione nelle aree più a rischio.

Neuer Inhalt Horizontal Line