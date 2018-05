Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 18.37 27 maggio 2018 - 18:37

Giornata all'insegna del calcio, oggi a Berna, in occasione della finale di Coppa Svizzera fra Young Boys e Zurigo. La polizia era presente in forze per impedire incidenti tra i tifosi delle due squadre.

Non si sono registrati atti di violenza, ma solo alcuni atti di vandalismo. Il corteo verso lo stadio dei supporter dello Young Boys, che ha attraversato il centro storico passando vicino alla Fossa degli Orsi, si è svolto nella calma. Nessun incidente di rilievo nemmeno durante il corteo dei tifosi zurighesi, che hanno scelto un altro percorso.

Le autorità hanno vigilato affinché gli schieramenti rimanessero separati, per evitare scontri come quelli avvenuti nel 2013 fra tifosi basilesi e zurighesi. In seguito a quei fatti Berna non aveva più voluto saperne - fino ad oggi - di ospitare la prestigiosa finale.

I 29'000 biglietti per la partita sono stati tutti venduti e sulla Piazza federale è stato installato uno schermo gigante, che ha attirato migliaia di persone. L'ultimo treno speciale con a bordo i tifosi dello Zurigo ha lasciato Berna poco prima delle 17.30 e in seguito la capitale è tornata alla normalità.

