Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 10.38 27 maggio 2018 - 10:38

La città di Berna è oggi completamente all'insegna del calcio in occasione della finale di Coppa Svizzera fra Young Boys e Zurigo. Immagine dei recenti festeggiamenti per il titolo di campione svizzero vinto dallo Young Boys.

La città di Berna è oggi completamente all'insegna del calcio in occasione della finale di Coppa Svizzera fra Young Boys e Zurigo. Tifosi di entrambe le squadre si sono già radunati, pronti a marciare verso lo Stade de Suisse.

Il calcio d'inizio è previsto per le 14:00, ma fin dalle 08:00 si registrano assembramenti di tifosi. Il corteo verso lo stadio dei supporter dello Young Boys passerà attraverso il centro storico e vicino alla fossa degli orsi. La polizia ha autorizzato la manifestazione.

Anche gli zurighesi avranno il loro corteo, che passerà però attraverso altri quartieri. Le autorità vigilano sul fatto che gli schieramenti rimangano separati, per evitare incidenti come quelli avvenuti ad esempio nel 2013 fra basilesi e zurighesi.

In seguito a quei fatti Berna non aveva più voluto saperne - fino ad oggi - di ospitare la prestigiosa finale. I 29'000 biglietti per la partita sono stati tutti venduti e uno schermo gigante è stato installato nella Piazza federale.

