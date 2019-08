Nel 2020 la finale della Coppa Svizzera di calcio si giocherà di nuovo a Berna. Lo ha deciso oggi il comitato centrale dell'Associazione svizzera di football (ASF), precisando che l'evento si terrà il 24 maggio prossimo allo Stade de Suisse.

La decisione è stata presa dopo "colloqui costruttivi" con le autorità bernesi, in particolare con il sindaco Alec von Graffenried e il responsabile del dicastero sicurezza Reto Nause, scrive l'ASF. La finale era tornata lo scorso anno nella città federale dopo un'interruzione di tre anni. In seguito ai gravi incidenti registratisi nelle edizioni 2013 e 2014, le autorità cittadine avevano infatti deciso di non più accogliere l'importante incontro.

Nel 2015 la finale si disputò allora a Basilea, nel 2016 a Zurigo e nel 2017 a Ginevra. Lo scorso settembre l'esecutivo della città di Berna aveva chiesto di poter riorganizzare l'evento l'anno prossimo. Oggi - come detto - è giunto il benestare dall'ASF.

