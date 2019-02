Una fine di febbraio da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera: negli ultimi giorni sono stati raggiunti nuovi primati per questo mese dell'anno in dodici stazioni di misurazione.

Tra queste vi sono Buffalora (GR) con 10,7 gradi il 27 febbraio, Cimetta con 15,9 gradi il 26 febbraio e Piotta con 19,3 gradi il 27 febbraio. In quest'ultimo caso MeteoNews avverte nella sua nota diffusa in serata che il valore potrebbe però essere stato falsato da un cantiere.

Oggi è stato il giorno più caldo di quest'anno in svariate località. La temperatura più elevata è stata misurata a Biasca: 23,3 gradi. A Sion la colonnina di Mercurio è salita a 20,8 gradi, a Ginevra a 20,1 gradi e a Lucerna a 19,8 gradi.

Il primato assoluto per il mese di febbraio era stato registrato il 29 febbraio 2012 a Comprovasco e a Locarno-Monti, con 24,5 gradi in entrambe le località. A nord delle Alpi il valore più alto era stato misurato il 29 febbraio 1960 a Bad Ragaz (SG): 23,3 gradi grazie al favonio. Senza il sostegno di quest'ultimo il record spetta a Basilea-Binningen con 22,0 gradi il 23 febbraio 1903.

