Clienti in attesa di entrare in un centro fai da te a Niederwangen (BE).

Pochi minuti dopo la riapertura dopo sei settimane di lockdown si sono formate lunghe code davanti a negozi di giardinaggio e fai da te un po' ovunque in Svizzera.

A Niederwangen, vicino a Berna, l'accesso in auto al negozio Bauhaus ha dovuto essere chiuso poco dopo le 7 per evitare di intasare il parcheggio, ha riferito un giornalista dell'agenzia di stampa Keystone-ATS sul posto. Alle 7.25 una sessantina di persone aspettavano si poter entrare. Una dipendente scaglionava gli ingressi per evitare che vi fossero troppe persone contemporaneamente all'interno dell'area di vendita.

Diversi media hanno pubblicato foto di auto incolonnate davanti ai centri "fai da te" e di giardinaggi, nonché gente in attesa di poter fare acquisti, in località come Bienne (BE), Basilea e Lucerna.

