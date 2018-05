Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

la FINMA ha chiesto informazioni alle assicurazioni malattia in merito a commissioni di intermediazione e sospette sovvenzioni incrociate.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è intervenuta presso diversi assicuratori malattia in relazione a provvigioni di intermediazione elevate e sospetti di sovvenzioni incrociate.

Secondo la SonntagsZeitung, che cita diverse fonti, la FINMA ha in particolare chiesto informazioni alla assicurazione Visana. Un portavoce dell'autorità di sorveglianza si è limitato a dichiarare al domenicale che la FINMA interviene solo in caso di abusi.

Secondo la SonntagsZeitung, le sovvenzioni incrociate avvengono tra l'assicurazione malattia obbligatoria e quelle complementari alla conclusione di un contratto. Gli operatori fatturano il 90% delle commissioni di intermediazione alle assicurazioni complementari e solo il 10% a quella di base.

Ciò sarebbe una delle ragioni che spiega la grande differenza di costi amministrativi, che sono in media del 5,2% per l'assicurazione obbligatoria e del 19% per le complementari.

