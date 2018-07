Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 luglio 2018 - 11:01

Regole meno complesse per le piccole banche: è quanto propone l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), che ha avviato una fase pilota in tal senso.

"Per gli istituti piccoli, molto solidi e privi di criticità, la regolamentazione e la vigilanza devono essere meno complesse e meno serrate", afferma il direttore della Finma, Mark Branson, citato in un comunicato odierno.

Si sono potuti annunciare per la fase pilota piccole banche e i commercianti di valori mobiliari che dispongono di capitale e liquidità nettamente superiori alla media e non presentano rischi particolarmente elevati. Stando alla Finma il nuovo regime ha suscitato molto interesse e si sono presentati 67 soggetti.

Gli istituti partecipanti devono soddisfare esigenze notevolmente ridotte. Nello specifico, non sono tenuti a calcolare vari parametri regolamentari, tra cui le attività ponderate per il rischio e il coefficiente di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR); inoltre, le informazioni da pubblicare sono ridotte al minimo. Ulteriori semplificazioni riguardano le esigenze qualitative negli ambiti di rischi operativi, esternalizzazione e corporate governance. Il regime non prevede tuttavia agevolazioni sul piano delle norme in materia di condotta d'affari.

