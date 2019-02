Fino a 130'000 bambini in Svizzera sarebbero vittima di metodi educativi violenti da parte dei genitori, con una piccola percentuale sottoposta a punizioni corporali giornaliere. È quanto emerge da uno studio dell'Università di Friburgo.

Circa la metà dei genitori ha utilizzato un approccio fisico in ambito educativo, mentre la quota della violenza psicologica arriva a quasi il 70%. Il 95% dichiara però di utilizzare tali pratiche raramente o quasi mai.

I metodi più diffusi sono le sculacciate e gli schiaffi sulla mano. Più raro l'utilizzo di oggetti contundenti o docce fredde. Di solito questi metodi violenti vengono usati in situazioni che stanno degenerando. Secondo lo studio, è quindi importante una buona sensibilizzazione per prevenire il degenerare di certe interazioni.

Per quel che riguarda la violenza psicologica, i genitori tendono in particolare a fare male al bambino con le parole, a sgridarlo in maniera veemente o a toglierli momenti d'affetto. Nella maggioranza dei casi gli intervistati hanno dichiarato di aver fatto ricorso a tali pratiche oltre un mese prima.

Secondo gli autori dello studio, una riduzione della violenza psicologica porterà ad una generazione futura più performante e sana.

Violenza in calo

Lo studio dell'Università dei Friburgo, effettuato su incarico di Protezione dell'infanzia Svizzera, è il terzo di questo genere dopo quelli del 1990 e del 2003. In generale si riscontra un graduale calo dell'utilizzo di metodi educativi violenti.

La ricerca - per la quale sono state intervistate 1523 persone - mostra sia un aumento dei genitori che rinunciano completamente alla violenza, sia un incremento di quelli che la utilizzano, ma solo raramente.

Neuer Inhalt Horizontal Line