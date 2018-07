Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Solo 482 giovani stranieri di terza generazione sono stati naturalizzati dall'entrata in vigore della nuova legge, il 15 febbraio scorso.

La procedura è destinata ai giovani di terza generazione. Secondo Philippe Wanner, professore di sociologia intervistato da Le Matin Dimanche, ben 25'000 bambini e ragazzi fra i 9 e 25 anni ne avrebbero diritto, ma solo 482 l'hanno richiesta, in base alle cifre della Segreteria di stato alla migrazione (SEM).

Per il professore di sociologia questa mancanza di interesse è dovuta agli ostacoli amministrativi, ancora numerosi, e ai costi elevati. Inoltre i giovani stranieri, che finora hanno vissuto senza passaporto rossocrociato, non sembrano molto motivati a richiederlo. I ragazzi potrebbero essere scoraggiati anche dall'obbligo di effettuare il servizio militare. Philippe Wanner ritiene che il numero di procedure facilitate si stabilizzerà in futuro a 150 l'anno, una volta passata "l'euforia" legata all'introduzione della nuova norma.

Andreas Glarner, responsabile della campagna UDC contro la naturalizzazione facilitata, invece resta convinto che "le cifre aumenteranno" e che "il peggio deve ancora venire".

La naturalizzazione facilitata finora è stata accordata a 255 giovani italiani, 65 turchi, 38 kosovari, 30 spagnoli, 17 macedoni e 17 portoghesi. In totale lo scorso le naturalizzazioni sono state 40'060.

