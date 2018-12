Firenze: rissa tra ultrà in area servizio A1. Salvini 'in galera'

Spintoni, pugni, qualche schiaffo, colpi di cintura, perfino un mattone che parte e sfonda il vetro di un pullman nell'area di sosta Chianti Ovest sull'A1, vicino a Firenze.

Non risultano feriti, ma ancora una volta un autogrill diventa luogo di scontro tra ultrà rivali in viaggio al seguito delle loro squadre in trasferta e che si ritrovano per caso a distanza ravvicinata.

La circostanza, a soli tre giorni dagli scontri di Inter-Napoli con la morte di Daniele Belardinelli, ha fatto tuonare il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti - ha detto - Non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!".

Per la 19/a giornata del campionato di serie A, ultima di andata, tifosi del Torino e del Bologna si stavano muovendo verso sud. Quelli granata verso Roma per la partita con la Lazio. Quelli del Bologna in direzione di Napoli. A Chianti Ovest, due gruppi di una ventina di ultrà ciascuno si sono riconosciuti e fronteggiati colpendosi a mani nude, lanciandosi bottiglie e sfilandosi le cinture per trasformare le fibbie in corpi contundenti.

Lo scontro è durato poco anche perché altri viaggiatori hanno rapidamente avvisato il 113 e i tifosi sono scappati sui loro pullman. La polizia li ha fermati più avanti, strada facendo: quelli del Bologna nei pressi di Arezzo. Quelli del Torino a Roma. Polstrada e Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) poi li hanno identificati tutti e ora si stanno valutando eventuali denunce per rissa e possesso di oggetti atti a offendere anche dopo aver esaminato i filmati video delle telecamere.

Altre volte in passato la stessa area di servizio (ma non è l'unica in Italia) è stata teatro di scontri fra tifosi in transito. Fra gli episodi si ricordano i 79 ultrà del Brescia che nel 2014 intercettarono altri del Verona e furono botte. Nel 2010 tifosi del Bari attaccarono un gruppetto del Genoa.

Furti e danni alla struttura ci furono sempre nel 2010 da parte di tifosi della Roma con centinaia di identificati. Più a sud c'è poi l'autogrill di Badia al Pino (Arezzo) dove l'11 novembre 2007 la polizia intervenne per uno scontro tra tifosi juventini e laziali e l'agente Luigi Spaccarotella sparò con la pistola colpendo a morte Gabriele Sandri che era in viaggio per seguire la 'sua' Lazio.

