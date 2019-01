Rendere percorribile il nuovo ponte di Genova il 15 aprile 2020: è l'impegno preso ufficialmente dalle aziende di demolizione e di costruzione del viadotto che oggi hanno firmato il contratto con la struttura commissariale guidata da Marco Bucci.

Se non riusciranno pagheranno delle penali. "Lo inaugureremo il giorno prima, il 14 aprile, oppure cinque minuti prima" ha detto con un sorriso Bucci ai cronisti per ribadire che quella data è plausibile, anzi una certezza.

"Non ci saranno penali perchè non ci saranno ritardi", ha aggiunto l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, abituato a firmare contratti con armatori così fiduciosi da vendere le crociere mentre le navi sono ancora in costruzione.

