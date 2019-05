La società tedesca Flixbus si espande in Europa: il più grande operatore di collegamenti in autobus a lunga distanza ha acquisito dal gruppo francese Transdev i due concorrenti Eurolines e Isilines.

Queste ultime collegano circa 1000 città e lo scorso anno hanno trasportato 2,5 milioni di passeggeri in Europa. Il costo dell'operazione non è stato reso noto.

Eurolines and Isilines continueranno ad utilizzare il loro marchio per il momento, ha spiegato un portavoce della società che ha sede a Monaco e nello scorso anno a trasportato con i sui subappaltatori in tutta Europa 45 milioni di passeggeri. Da poco Flixbus è entrata anche nel mercato Usa ed in quello del trasporto ferroviario low cost.

