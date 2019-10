Dai pullman ai treni, tutti con la fascia verde. In epoca di alta velocità Flixbus punta al basso costo anche sui binari e, a un anno e mezzo dal lancio di Flixtrain in Germania, annuncia l'ingresso in Svezia nella prima metà del 2020.

Con i collegamenti tra Stoccolma e Malmö e tra la capitale e Göteborg. Poi sarà la volta della Francia, il cui mercato ferroviario sarà liberalizzato nel 2021. "In Svezia - spiega il direttore generale di Flixbus Sweden Peter Ahlgren - stiamo assistendo a una domanda crescente di collegamenti ferroviari e vogliamo garantire ai passeggeri svedesi un'alternativa per tutte le tasche, affidabile e di qualità, contribuendo allo stesso tempo alla transizione verso il trasporto sostenibile attualmente in atto".

Quanto alla Francia, il suo omologo parigino Yvan Lefranc-Morin ha spiegato che "la liberalizzazione del mercato ferroviario ci offre un'occasione unica per continuare ad ampliare la nostra offerta di mobilità, ampliando la gamma dei servizi a disposizione dei nostri passeggeri in Francia".

