Flixbus è in trattative per acquisire Eurolines e Isilines (foto d'archivio)

Flixbus è in trattative con la società francese specializzata nel trasporto pubblico Transdev per acquisire Eurolines e Isilines. Lo comunica Flixbus in una nota senza specificare i termini economici del negoziato.

"L'acquisizione rafforzerà la nostra posizione come leader di mercato in Francia e ci consente di espanderci in Europa", ha commentato il fondatore e amministratore delegato di Flixbus, Jochen Engert, mentre il numero uno di Transdev, Thierry Mallet, ha spiegato che "il potenziale disinvestimento da Eurolines è in linea con il piano strategico di Transdev".

