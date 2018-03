Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 febbraio 2018 20.55

Nikolas Cruz, l'ex studente accusato della strage nel liceo in Florida, è comparso oggi per la prima volta in tribunale, dove gli sono stati contestati 17 capi di imputazione per omicidio premeditato.

Il giudice ha deciso che verrà detenuto senza possibilità di cauzione. Il giovane indossava la divisa arancione dei carcerati.

