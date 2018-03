Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 21.47 20 febbraio 2018 - 21:47

La polizia ha arrestato un giovane di 18 anni, e gli ha sequestrato un fucile, dopo che aveva postato su Snapchat un video minaccioso. Lo ha reso noto oggi l'ufficio dello sceriffo della contea di Wakulla, Florida, 700 km a nordest di Parkland.

In questa località, la scorsa settimana un ex studente ha ucciso 17 tra alunni e insegnanti. Nel video si vede il fucile estratto dalla custodia e caricato, con l'annotazione "Non andare a scuola". Il giovane ha ammesso di averlo postato ma, ha sostenuto, per affrontare lo stress con l'umorismo.

E' il terzo caso del genere dal giorno della strage a Parkland. Ieri era toccato ad un tredicenne del Missouri, arrestato con l'accusa di aver minacciato una sparatoria in una scuola con un fucile AK-47 in un video postato su social media.

