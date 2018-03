Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 16.16 17 febbraio 2018 - 16:16

Intanto in Florida proseguono i messaggi di cordoglio per le vittime

In un gruppo di chat privato su Instagram il killer che ha aperto il fuoco in una scuola in Florida, uccidendo 17 persone, Nikolas Cruz, ha a più riprese espresso opinioni razziste, omofobe e antisemite, manifestando inoltre un'ossessione per la violenza e le armi.

Lo riferisce la Cnn.

