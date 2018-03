Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 17.40 15 febbraio 2018 - 17:40

"Possiamo e dobbiamo fare meglio": lo ha detto l'attorney general (il ministro della giustizia statunitense) Jeff Sessions promettendo sforzi per prevenire che si ripetano "tragiche" stragi scolastiche come quella di ieri in Florida.

Sessions ha sottolineato la necessità di una maggiore interazione tra le varie istituzioni e di studiare il rapporto tra le malattie mentali e il diritto di essere armati.

Neuer Inhalt Horizontal Line