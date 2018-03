Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 9.13 17 febbraio 2018 - 09:13

Donald Trump e la first lady Melania all'ospedale Broward Health North di Pompano Beach, in Florida.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme con la first lady Melania, ha fatto visita a feriti nella sparatoria della scuola in Florida, presso il Broward Health North Hospital di Pompano Beach.

Trump ha lodato l'"incredibile lavoro" fatto dai medici e dai servizi di soccorso di cui ha notato la rapidità.

Confermando di aver incontrato le vittime della sparatoria, Trump ha sottolineato: "E' molto triste che qualcosa del genere possa accadere". E' atteso inoltre un incontro con le forze dell'ordine locali.

Trump e Melania hanno incontrato le forze dell'ordine presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Broward, dove il presidente Usa ha sottolineato: "Sono stato all'ospedale con molti genitori e loro sono veramente grati per il lavoro che avete fatto". Presenti anche il governatore della Florida e il senatore Marco Rubio.

Trump ha inoltre sottolineato che i giovani sopravvissuti che ha incontrato "stanno molto bene" considerato ciò che hanno vissuto. Il presidente ha quindi rimarcato che in un primo momento la visita a Parkland era stata programmata per domenica o lunedì, ma ha detto di non aver voluto aspettare.

