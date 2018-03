Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 19.16 22 febbraio 2018 - 19:16

Il sistema di video sorveglianza del liceo di Parkland, teatro dell'ultima strage scolastica, non stava trasmettendo live, come pensavano i primi agenti accorsi sul posto, ma era in ritardo di 20 minuti.

È uno dei dettagli emersi dalle indagini, come ha riferito al Sun Sentinel il capo della polizia di Corla Spring, Tony Pustizzi.

I poliziotti quindi pensavano di dover affrontare lo sparatore, che invece nel frattempo se n'era già andato mescolandosi tra gli studenti in fuga.

