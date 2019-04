Il Fondo monetario internazionale (FMI) corregge al ribasso le sue previsioni di crescita dell'economia svizzera: nel 2019 il prodotto interno loro aumenterà dell'1,1%, contro l'1,8 pronosticato in precedenza. Per il 2020 - nuova stima - è atteso circa un +1,5%.

I rischi per l'economia elvetica - si legge in un comunicato odierno - sono legati a una possibile intensificazione delle tensioni commerciali internazionali e alle incertezze politiche in Europa, particolarmente riguardo alla Brexit. Il giudizio degli esperti si basa sul periodico esame del paese, eseguito questa volta fra il 21 marzo e il primo aprile.

