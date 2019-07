La lista dei candidati europei alla guida del Fmi al posto di Christine Lagarde si riduce a tre nomi: Jeroen Dijsselbloem, Kristalina Georgieva e Olli Rehn.

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'Europa sta cercando di accorciare i tempi per assicurarsi il consenso sul suo candidato nel timore che un mancato accordo su un unico nome lasci spazio alla candidatura da Paesi emergenti.

Il Fmi ha dato tempo fino agli inizi di settembre per la presentazione delle candidature, con l'obiettivo di chiudere il processo entro ottobre. Dijsselbloem e Rehn, mette in evidenza il Financial Times, hanno un profilo simile potendo godere dell'appoggio degli Stati del nord Europa. Georgieva, attuale numero due della Banca Mondiale, ha l'appoggio della Francia ma una sua candidatura richiederebbe un cambio delle regole del Fmi, secondo le quali nessuno oltre i 65 anni può essere candidato.

