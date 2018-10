Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La ripresa economica procede, ma le prospettive si sono indebolite con alcuni dei ''rischi'' divenuti realtà. Fra questi le dispute commerciali e il boom del debito, che viaggia a livelli ben superiori a quelli del 2007, prima della crisi.

Christine Lagarde, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), è cauta durante il tradizionale intervento che precede le riunioni di autunno del Fmi, in calendario la settimana prossima a Bali.

L'obiettivo - è il messaggio di Lagarde che ricorre a una metafora della navigazione - è ''manovrare la nave, non andare alla deriva''. Lasciando intravedere la possibilità che il Fondo riveda al ribasso le stime di crescita mondiale nel World Economic Outlook, Lagarde invita la politica a ''non distruggere il sistema degli scambi commerciali globali'' ma a ''ripararlo''.

Un invito che sembra diretto agli Stati Uniti di Donald Trump che, pur avendo siglato un nuovo accordo Nafta con Canada e Messico, sono impegnati in uno scontro frontale con la Cina, nei confronti della quale hanno imposto dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti, aprendo di fatto la strada a una guerra commerciale fra le due superpotenze economiche.

''Le attuali dispute commerciali vanno risolte. La storia ci insegna che anche se è allettante navigare da soli, i Paesi devono resistere alle chiamate delle sirene per l'auto-sufficienza perchè, come le leggende greche ci insegnano, questo porta al naufragio'', spiega Lagarde.

Un altro problema da non sottovalutare è l'esplosione del debito globale, schizzato - fra pubblico e privato - a livelli record: 182'000 miliardi di dollari, circa il 60% in più rispetto al 2007. Un ammontare elevato che rende i ''governi e le società più vulnerabili a una stretta delle condizioni finanziarie. Le economie avanzate devono creare lo spazio necessario per ridurre i deficit di bilancio e instradare il debito su una traiettoria di graduale calo''.

