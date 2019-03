Il sistema di tassazione internazionale è fondamentale datato e va rivisto, in modo che tutti i paesi - inclusi quelli a basso reddito - ne possano beneficiare. E soprattutto per restituire fiducia sulla correttezza dell'imposizione fiscale.

Lo afferma la direttrice generale del Fmi, Christine Lagarde, in un editoriale sul Financial Times. "Non è più possibile attendere", dice.

"La percezione pubblica sul fatto che le grandi multinazionali hanno pagato poco in termini di tasse ha spinto a chiedere un'azione urgente, e per buoni motivi. La facilità con cui le multinazionali sembrano essere in grado di evitare le tasse e il calo trentennale delle aliquote sulle imprese mette a rischio la fiducia nella correttezza del sistema fiscale internazionale" mette in evidenza Lagarde.

Il Fmi lancia due possibili idee per affrontare il problema: la prima è creare una tassa minima che assicura che almeno alcune tasse siano pagate, e la seconda è creare un sistema che tassa di routine i profitti sulla base delle attività condotte in ogni paese, dividendo i restanti fra i paesi più rilevanti.

