Il Fondo monetario internazionale (Fmi) rivede al ribasso le stime di crescita mondiali per il 2019 e il 2020.

Dopo il +3,8% del 2017 e il +3,6% del 2018, il prodotto interno lordo mondiale è atteso salire del 3,2% quest'anno e del 3,5% il prossimo. Si tratta di una riduzione di 0,1 punti percentuali per ognuno dei due anni.

Il Fondo avverte come i "rischi sono al ribasso e includono ulteriori tensioni commerciali e sul fronte tecnologico in grado di minare la fiducia e rallentare gli investimenti".

Il Fmi rivede al ribasso di 0,1 punti percentuali la crescita cinese sia per il 2019 sia per il 2020. Il pil della Cina è atteso quest'anno a +6,2% e il prossimo a +6,1%, dopo il +6,8% del 2017 e il +6,6% del 2018.

Al rialzo per contro la previsione per il 2019. L'economia statunitense crescerà quest'anno del 2,6%, ovvero 0,3 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile. Per il 2020 la crescita è confermata al +1,9%.

Per l'area euro il Fondo conferma il +1,3% per il pil del 2019 e ritocca al rialzo di 0,1 punti la crescita per il 2020 a +1,6%. Confermando le stime per la Francia (+1,3% quest'anno e +1,4% il prossimo), il Fmi abbassa a +0,7% il pil tedesco per il 2019 (-0,1), alzando di 0,3 punti quello per il 2020 a +1,7%.

