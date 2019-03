Una Brexit senza accordo è lo scenario sempre più verosimile e l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue il 12 aprile si fa sempre più reale, in quanto per un'estensione lunga Londra deve partecipare alle elezioni europee ma non c'è almeno finora la volontà politica.

Per questo è molto probabile un vertice Ue il 10 o 11 aprile per dare un segnale politico, anche se Bruxelles è pronta a una hard Brexit. È quanto si apprende da fonti Ue dopo la riunione odierna degli ambasciatori dei 27 dedicata all'art.50.

Neuer Inhalt Horizontal Line