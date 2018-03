Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 20.44 06 marzo 2018 - 20:44

Jeff Bezos alla guida di un esercito di 2208 paperoni che, sparsi nel mondo, valgono complessivamente 9100 miliardi di dollari, in media 4,1 miliardi l'uno. Il patron di Amazon strappa a Bill Gates lo scettro di più ricco al mondo, con i suoi 112 miliardi di dollari.

Al fondatore di Microsoft resta il secondo posto con soli 90 miliardi, mentre il guru della finanza Warren Buffett è al terzo posto con 84 miliardi.

A fare i conti in tasca ai più ricchi pianeta è Forbes, che stima la "vera" ricchezza del presidente americano Donald Trump in 3,1 miliardi di dollari. Trump è relegato al 766mo posto della classifica dei paperoni del mondo, alla pari con Jack Dorsey, il cofondatore e amministratore delegato di Twitter, la piattaforma preferita dal presidente americano.

Nella classifica 2018 il presidente di Lvmh Bernard Arnault è quarto con una fortuna di 72 miliardi di dollari, affermandosi come il più ricco d'Europa per la prima volta dal 2012.

Tra i residenti in Svizzera i primi sono gli armatori Gianluigi e Rafaela Aponte, che si piazzano al 164esimo rango con 9,3 miliardi di dollari, seguiti da Ernesto Bertarelli (biotecnologie, investimenti, 8,9 miliardi) al 174esimo e Willi e Isolde Liebherr (costruzioni, 7,1 miliardi) al 222esimo.

Fra gli italiani "Mr. Nutella" Giovanni Ferrero è il paperone del Belpaese, con 23 miliardi di dollari che lo fanno piazzare alla 37ma posizione della classifica generale. Leonardo Del Vecchio è al 45mo posto, mentre Silvio Berlusconi al 190mo con 8 miliardi di dollari.

Il maggior numero di paperoni al mondo è concentrato negli Stati Uniti, dove ce ne 585. In Cina, seconda in classifica, ce ne sono 373. Una delle novità del 2018 è l'ingresso del primo miliardario dell'Ungheria e del primo dello Zimbabwe, così come fanno il loro ingresso i primi criptomiliardari, coloro che hanno accumulato fortune con il Bitcoin e le sue sorelle.

Per il terzo anno consecutivo, le due più giovani miliardarie sono le ereditiere norvegesi Alexandra e Katharina, di 21 e 22 anni. la donna più ricca al mondo è Alice Walton, l'unica figlia del fondatore di Walmart Sam Walton.

Neuer Inhalt Horizontal Line