Jeff Bezos, CEO di Amazon, resta il paperone del mondo con una fortuna di 131 miliardi di dollari, seguito da Bill Gates e Warren Buffett. Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e possibile sfidante del presidente degli Usa Donald Trump nel 2020, è al nono posto.

Nonostante il balzo di 51 posizioni, il tycoon è invece solo 715esimo, con i suoi 3,1 miliardi di dollari. A fare i conti in tasca ai più ricchi del mondo è Forbes con la sua classifica annuale, che rivela come per la seconda volta in dieci anni il numero dei miliardari è in calo, così come la loro ricchezza.

A pagare il prezzo più caro è la Cina, che conta 60 paperoni in meno rispetto all'anno scorso. Gli Stati Uniti sono uno dei pochi Paesi che invece vede crescere i miliardari: ce ne sono la cifra record di 609. Fra le 195 new entry, i due cofondatori di Spotify Daniel Ek e Martin Lorentzon. La più giovane è Kylie Jenner, 21enne sorellastra di Kim Kardashian, grazie alla sua linea di prodotti di bellezza.

Nella top ten al quarto posto c'è il re del lusso Bernard Arnault con 76 miliardi, mentre in quinta posizione c'è Carlo Slim con 64 miliardi. Amancio Ortega, il patron di Zara, è sesto con 62,7 miliardi, seguito a breve distanza da Larry Ellison con 62,5 miliardi e Mark Zuckerberg con 62,3 miliardi.

Neuer Inhalt Horizontal Line