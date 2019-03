Il fabbricante zughese di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori Forbo ha chiuso l'esercizio 2018 con un giro d'affari di 1,33 miliardi di franchi, il 6,5% in più dell'anno precedente. Senza l'effetto dei tassi di cambio la crescita è stata del 5%.

La progressione più marcata si è avuta nella regione Asia/Pacifico (+9,1%); più moderata quella nelle Americhe (+6,8%) e in Europa (+3,6%).

L'utile operativo EBIT è più che raddoppiato a 175,3 milioni di franchi e quello netto è passato da 38,7 a 137,6 milioni, ma bisogna considerare che sul risultato del 2017 aveva pesato una multa di 75 milioni di euro inflitta dall'autorità francese di vigilanza sulla concorrenza a conclusione di un procedimento per intese illecite con altre due imprese del ramo. Senza tale effetto l'EBIT è cresciuto del 7,3% e l'utile netto del 14,9%. Il dividendo viene aumentato di 2 franchi a 21. Le cifre rientrano nelle attese degli analisti.

Per l'esercizio in corso Forbo prospetta sfide in aumento: in numerosi paesi il gruppo è confrontato a condizioni quadro più volatili per ragioni politiche ed economiche. Al contempo l'impresa si dice fiduciosa di essere in grado di guadagnare ulteriori quote di mercato e di raggiungere un risultato "attraente". Fatturato e utili dovrebbero salire lievemente.

