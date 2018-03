Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 9.06 06 marzo 2018 - 09:06

Profitti in forte ribasso nel 2017 per Forbo, fabbricante di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori con sede a Baar (ZG): l'utile netto è sceso dai 127,6 milioni di franchi del 2016 a 38,7 milioni, indica una nota aziendale diramata oggi.

Ragione del crollo è una multa di 75 milioni di euro inflitta all'impresa nell'ottobre 2017 dall'autorità francese di vigilanza sulla concorrenza, a conclusione di un procedimento per intese illecite con altre due imprese del ramo.

L'utile operativo prima di interessi e imposte (Ebit) è a sua volta fortemente regredito, passando da 157,2 milioni di franchi a 79,9 milioni. Il fatturato è cresciuto del 5,1% a 1,24 miliardi. In valute locale l'aumento è del 4,3%.

