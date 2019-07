Vendite in calo ma redditività in aumento nel primo semestre per Forbo (rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori), con variazioni contenute in entrambi gli ambiti.

L'azienda con sede a Baar (ZG) e uno stabilimento anche in Ticino ha visto il giro d'affari scendere (su base annua) del 2,9% a 669 milioni di franchi, il risultato operativo Ebit progredire a 75 milioni (+2,7%) e l'utile netto raggiungere 59 milioni (+4,3%).

In valute locali i proventi sono calati dello 0,6%, ha indicato stamane la società. A pesare sull'andamento degli affari sono stati da una parte diversi problemi operativi, dall'altra la debole congiuntura nel settore della costruzione in vari paesi. Grazie a prodotti qualitativamente superiori l'impresa è però riuscita a migliorare il margine Ebit, salito dall'11,3% all'11,9%.

Forbo conferma gli obiettivi per l'insieme dell'anno, che vertono su un moderato aumento del risultato. La situazione generale rimane impegnativa, sottolineano i vertici: è atteso un peggioramento economico in vari paesi.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata positiva: nella prima mezz'ora di contrattazione il titolo della società guadagnava circa il 2%, a fronte di un mercato generalmente orientato a un ribasso frazionale.

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni '70 la società è stata ribattezzata in Forbo. Oggi l'azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 36 paesi e un organico di oltre 5700 dipendenti. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.

