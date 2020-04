Una liquidità di 30 miliardi di dollari al 9 aprile consente a Ford di 'reggere' fino ad almeno il terzo trimestre anche senza una ripresa della produzione o misure economiche ulteriori. Lo afferma Ford.

"Riteniamo di avere la liquidità sufficiente", dice Tim Stone, il chief financial officer di Ford, prevedendo una riapertura a fasi dei suoi impianti nel corso del secondo trimestre. "Tutte le decisioni in questo senso saranno prese in collaborazione con i sindacati locali, i fornitori, i concessionari e gli azionisti", osserva Ford.

