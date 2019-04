Il nuovo governo palestinese guidato dal premier Mohammad Shtayeh ha giurato questo pomeriggio a Ramallah, in Cisgiordania, davanti al presidente Abu Mazen.

Lo annuncia l'agenzia ufficiale Wafa secondo cui dei 22 membri molti sono nuovi (17, compreso il primo ministro), mentre i dicasteri chiave, le Finanze e gli Esteri, sono rimasti affidati rispettivamente a Shukri Bishara e Riad al Malki. Shtayeh ha l'interim degli Interni e degli Affari religiosi fino alla scelta di nuovi responsabili.

Abu Mazen aveva affidato l'incarico a Shtayeh di formare il nuovo governo lo scorso 10 marzo per sostituire quello precedente di Rami Hamdallah, dimessosi lo scorso 29 gennaio dopo un incarico di quattro anni. Shtayeh è un membro del Comitato centrale di Fatah, il partito del presidente palestinese. Abu Mazen ha detto che la "missione del nuovo governo è quella di velocizzare la riunione tra la Cisgiordania e Gaza così come di lavorare per svolgere le elezioni legislative in Cisgiordania, a Gerusalemme est e a Gaza in modo da rafforzare la democrazia".

