In Svizzera un'educazione di livello terziario - scuole universitarie o formazioni professionali superiori - è la chiave per trovare un lavoro.

Secondo i dati di un rapporto pubblicato oggi dall'OCSE, la Confederazione detiene il secondo tasso di titolari di un dottorato su 36 Paesi presi in considerazione.

Con un tale percorso formativo le possibilità di trovare un impiego sono elevate fra i giovani adulti. La Svizzera già a livello generale può contare su un tasso d'impiego superiore alla media dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche nei casi di formazione inferiore.

Nella Confederazione, nel 2018 il 44% delle persone fra i 25 e i 64 anni deteneva un diploma terziario, contro il 39% di media nei Paesi OCSE. Il dato è particolarmente corposo nella fascia d'età più giovane. Questa espansione riguarda in particolare le giovani donne: fra il 2008 e il 2018 la quota di diplomate a livello terziario è passata dal 35% al 54%, mentre la media OCSE è salita dal 40% al 51%.

Per quel che riguarda formazione lo scarto fra uomini e donne è moderato in Svizzera, ma esistono divergenze relative all'ambito di studio. Gli uomini sono particolarmente rappresentati in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, mentre il settore sanitario e del benessere è dominato dalle donne.

La Confederazione si classifica al secondo posto per quel che riguarda i titolari di un dottorato, con il 3,2%, seconda solo alla Slovenia.

