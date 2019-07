Esce di prigione dopo cinque mesi e va in detenzione domiciliare Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione.

Oggi l'ex presidente lombardo ha lasciato il carcere milanese di Bollate per andare a espiare la pena a casa di un amico in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha accolto, con il parere favorevole della procura generale, la sua istanza.

I magistrati di Sorveglianza valorizzano il suo "percorso di cambiamento" e spiegano che Formigoni ha diritto ai benefici penitenziari, in questo caso ai domiciliari, da ultrasettantenne (ha più di 72 anni).

