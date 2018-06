Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 21.59 10 giugno 2018 - 21:59

Oltre 100'000 persone hanno assistito oggi a Zurigo alla prima corsa automobilistica di Formula E in Svizzera.

A imporsi sul circuito di 2,46 chilometri tra le strade del quartiere di Enge è stato il brasiliano Lucas Di Grassi, mentre l'elvetico Sébastien Buemi è arrivato in quinta posizione.

Gli organizzatori hanno stanziato circa 15 milioni di franchi per l'organizzazione dell'evento, mentre tra gli accordi vi era la condizione che la città di Zurigo non sostenesse alcun costo. La preparazione dell'evento è durata alcune settimane, dividendo l'opinione pubblica e causando anche alcuni disagi temporanei agli abitanti del quartiere interessato.

Quella di Zurigo è la prima gara automobilistica su circuito organizzata in Svizzera dal 1954. Al momento però non è ancora noto se lo "Swiss ePrix" verrà riproposto ancora nella città sulla Limmat l'anno prossimo. Gli organizzatori hanno ottenuto una licenza da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) valida fino al 2027 per tutta la Svizzera.

Nel dicembre del 2015 il Consiglio federale ha adottato una deroga al divieto per le gare automobilistiche decretato nel 1955 in seguito ad un gravissimo incidente occorso a Le Mans, in Francia. In quell'occasione morirono 80 persone e altre 100 rimasero ferite. La deroga concessa dal CF interessa soltanto le gare con auto elettriche.

Alla fine del 2015 pareva che Lugano sarebbe stata la prima città elvetica ad accogliere una tale competizione. Il progetto è però fallito dopo la rinuncia dello sponsor principale e Zurigo ha inoltrato, con l'appoggio della città sul Ceresio, una candidatura per lo "Swiss ePrix".

Neuer Inhalt Horizontal Line