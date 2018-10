Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 10.48 15 ottobre 2018 - 10:48

I promotori del gran premio di formula-E (Swiss E-Prix) vogliono mettere in risalto la città di Berna il prossimo 22 giugno.

"More than a race" sarà lo slogan dell'evento, hanno indicato oggi in conferenza stampa, precisando che una corsa nel centro della città federale è fuori questione.

Lo Swiss E-Prix 2019 si svolgerà nella zona di Obstberg. Secondo l'esecutivo cittadino, questa area è la più adatta ad accogliere una gara automobilistica. Il circuito, ritengono gli organizzatori, offre infatti "spettacoli passaggi ad alta velocità, attraenti 'chicane' e gare di altissimo livello".

Le autorità comunali vogliono comunque contenere le restrizioni per i residenti. Ad esempio, gli organizzatori devono garantire che pedoni e ciclisti possano muoversi liberamente tra l'interno e l'esterno del circuito di gara. Questo aspetto era stato criticato dai cittadini per la gara svoltasi quest'anno a Zurigo. Un ulteriore requisito richiesto dal Comune è che il gran premio non porti a un ampliamento permanente del manto stradale.

