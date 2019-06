St. Moritz offre ospitalità alla formula E, dopo che la gara internazionale di auto elettriche ha suscitato critiche a Berna e opposizione a Zurigo.

"Offriamo volentieri asilo alla formula E", ha affermato il sindaco Christian Jott Jenni, citato in un comunicato odierno. L'esecutivo di St. Moritz ha di recente deciso di rilasciare una dichiarazione d'intenti per una gara nel 2020.

Secondo gli organizzatori, allo Swiss E-Prix svoltosi lo scorso sabato a Berna hanno partecipato complessivamente 130'000 spettatori. I bolidi elettrici hanno circolato a oltre 200 km/h su un difficile tracciato con molte pendenze. Il tutto senza gas di scarico, rombi di motore e odore di benzina.

Per quanto i veicoli abbiano viaggiato quasi silenziosamente, le critiche all'evento non potevano essere ignorate. Da un lato c'erano i residenti, il cui accesso ai quartieri è stato limitato per giorni. Dall'altro i trasporti pubblici, le cui linee sono in alcuni casi state deviate e soppresse. Vanno poi aggiunti gli oltre mille viaggi in camion necessari per trasportare l'infrastruttura per la gara in città e lo sponsor saudita che ha causato malcontento nella Berna rosso-verde.

Nel 2018 la formula E era stata ospitata da Zurigo. Per il 2019 le autorità della città sulla Limmat avevano però deciso di non rilasciare l'autorizzazione a causa delle altre grandi manifestazioni previste nello stesso anno. Ieri sera il secondo no: il municipio zurighese ha respinto una nuova richiesta degli organizzatori per il 2020.

