Dal tentato colpo di Stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan Erdogan, tre anni fa, 2800 turchi hanno chiesto asilo in Svizzera. Nei tre anni precedenti erano solo 1200.

Il numero di rifugiati turchi è quindi aumentato di circa il 130%, sottolinea oggi il domenicale "NZZ am Sonntag", che fa riferimento ai dati della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), in base ai quali in luglio la Turchia figurava al secondo posto nella lista dei Paesi di origine di tutti i richiedenti asilo in Svizzera.

Secondo la SEM, molti richiedenti asilo turchi sono molto ben documentati e per le loro procedure presentano numerosi documenti di prova. Si tratta soprattutto di sentenze di tribunali che provano che la Turchia li ha ingiustamente perseguitati e condannati. Per questo motivo, la Svizzera concede asilo a un numero di cittadini turchi superiore alla media. Il tasso di riconoscimento per l'anno in corso è del 62%.

Neuer Inhalt Horizontal Line