L'immigrazione illegale in Svizzera è nettamente diminuita lo scorso anno: il corpo delle guardie di confine ha registrato 16'563 casi di soggiorno illegale, contro 27'300 nel 2017 e ben 48'838 nel 2016.

In Ticino sono stati individuati 4'832 stranieri non in regola, quasi il 30% del totale.

Stando alla statistica pubblicata oggi dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), 9'552 persone sono state fermate a bordo di treni, 6'142 su mezzi di trasporto stradali, 842 su aerei e 27 a bordo di natanti.

In base alla nazionalità, i fermi hanno riguardato in primo luogo cittadini nigeriani (2'433) e gambiani (1'176), seguiti da algerini (803), marocchini (792), albanesi (685), eritrei (663), kosovari (634), tunisini (585), pachistani (562) e somali (533).

In totale 8'187 persone sono state consegnate ad autorità estere, molte meno che negli ultimi due anni (17'526 nel 2017 e 26'267 nel 2016).

Neuer Inhalt Horizontal Line