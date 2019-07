In Svizzera i pagamenti per compensare le emissioni di CO2 sono quintuplicati nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2018.

La crescita è dovuta soprattutto all'impegno delle imprese, e non dei singoli cittadini. Nel traffico aereo le compensazioni riguardano il 2%-3% dei voli.

Nei primi sei mesi dell'anno le richieste di pagamento sul sito internet di Myclimate, che gestisce programmi che compensano le emissioni di gas a effetto serra, sono aumentate di circa il 400% rispetto al primo semestre del 2018, ha detto il portavoce Kai Landwehr a Le Matin Dimanche.

"Per l'insieme dello scorso anno le compensazioni hanno raggiunto gli 1,6 milioni di franchi. Quest'anno questa somma è già superata", ha aggiunto. Le compensazioni riguardano voli nella misura del 60% e l'automobile per il 10%. Il resto è costituito da doni o altri tipi di compensazione.

La progressione su Myclimate si spiega soprattutto con la pratica delle imprese. I singoli privati rappresentano solo il 7% dei versamenti, precisa Landwehr. Complessivamente nel 2018 attraverso Myclimate sono state compensate oltre un milione di tonnellate di CO2, di cui 75'000 da singoli cittadini. Il domenicale ricorda che un volo andata e ritorno Ginevra-New York per persona rappresenta 2,3 tonnellate di CO2 emesse.

Presso Myclimate i privati cittadini possono scegliere di compensare per metà in Svizzera o integralmente in paesi in sviluppo o emergenti. In sette casi su dieci privilegiano l'opzione meno costosa all'estero, indica Landwehr.

Il margine di progressione è ancora enorme. Il portavoce stima che solo il 2%-3% dei voli da e per la Svizzera sono compensati.

