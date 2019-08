Un forte terremoto ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. Non si ha per ora notizia di vittime o danni.

La Us Geological Survey ha rilevato una scossa di magnitudo 6.9, con epicentro a 151 chilometri dalla provincia di Banten, al largo della costa sud-occidentale dell'isola di Giava, con una profondità di 42,8 chilometri.

Gli edifici della capitale Giacarta hanno oscillato per quasi un minuto. La tv ha mostrato le immagini di persone che scappavano precipitosamente dai grattacieli, al termine della giornata lavorativa.

Le autorità indonesiane hanno emesso l'allerta tsunami. Dwikorita Karnawati, capo dell'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, ha invitato le persone che vivono nelle zone costiere a spostarsi verso un livello più elevato, ma anche a non farsi prendere dal panico.

