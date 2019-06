Forti temporali si sono abbattuti in Svizzera la notte scorsa

Forti temporali si sono abbattuti in Svizzera la notte scorsa: stando alle informazioni di MeteoSvizzera particolarmente colpiti sono stati la Romandia, la Svizzera centrale, il Ticino e i Grigioni.

Il canton Uri è rimasto a tratti praticamente paralizzato: la Reuss faceva troppa paura.

Le forti piogge hanno portato a notevoli problemi di viabilità, che hanno interessato varie strade, fra cui persino l'asse principale nord-sud: visto che il volume di acqua portato a valle dalla Reuss ha superato il livello di guardia (450 metri cubi al secondo) l'autostrada A2 è stata bloccata fra Amsteg e Flüelen, riferisce la polizia cantonale urana.

Sono stati inoltre sfollati persone e veicoli che si trovavano nella zona di pericolo, che comprendeva l'area di servizio autostradale del San Gottardo e il centro di controllo dei mezzi pesanti.

Anche la strada cantonale è stata chiusa e nella zona di Gurtnellen è scesa una colata di fango che ha danneggiato un veicolo, ma non si registrano feriti. Alle 05.00 la situazione si è poi normalizzata e la circolazione ha potuto essere ripristinata.

Molta pioggia è caduta anche in altre regioni quali le valli retiche e l'Oberland bernese. Il livello di inondazione è stato superato ai porti sul Reno: al momento non sono però noti danni. In larghe fasce del paese è stata notata anche una forte attività a livello di fulmini.

