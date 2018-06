Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 14.53 20 giugno 2018 - 14:53

L'offerta di Walt Disney per gli asset di Fox ha un valore di 71,3 miliardi di dollari, che sale a 85,1 miliardi includendo l'assunzione di 13,8 miliardi di dollari di debito di Fox.

Disney ha messo sul piatto 38 dollari per azione contro i 28 dollari offerti in dicembre e i 35 dollari di Comcast. Il valore dell'offerta di Comcast è di 65 miliardi di dollari in contanti.

