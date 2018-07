Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 14.35 16 luglio 2018 - 14:35

Un uomo di 62 anni ha perso la vita ieri sera a Hauteville, nel canton Friburgo, in un incidente con un quad. Mentre l'anziano stava affrontando una salita, il veicolo si è capovolto e si è fermato sul ciglio della strada.

La polizia cantonale è stata avvertita da una persona che ha scoperto l'uomo sotto il quadriciclo. I tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori non hanno avuto esito. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le circostanze dell'incidente, riferisce la polizia friburghese in una nota odierna.

Neuer Inhalt Horizontal Line