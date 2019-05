Un automobilista ubriaco ha investito due persone durante la notte a St. Antoni, nel canton Friburgo FR, dopo un festa di tiro. L'uomo, che non si è neppure preoccupato di soccorre i feriti, è stato fermato poco dopo dagli agenti al suo domicilio.

La polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione verso le 3.15 per un automobilista ubriaco che si stava dirigendo verso la strada principale del villaggio, dopo aver lasciato il parcheggio della manifestazione. L'uomo ha investito dapprima un 47enne che si trovava in piedi sul ciglio della strada, poi una 17enne che stava camminando ai bordi della carreggiata. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, precisa un comunicato. Un pompiere 32enne, intendo a dirigere il traffico, è riuscito a mettersi in salvo gettandosi di lato.

Grazie alle testimonianze, la polizia ha potuto identificare il conducente: si tratta di un 30enne domiciliato nella regione. L'uomo è stato fermato e condotto alla stazione di polizia per indagini. La patente gli è stata subito ritirata.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !