La compagnia regionale Transports publics fribourgeois (TPF) è stata vittima di un attacco informatico la notte scorsa. La situazione è tornata normale dalle 08.00.

Il traffico ferroviario e stradale non ha subìto perturbazioni mentre ci sono stati problemi con i tabelloni degli orari alle stazioni, riferisce la compagnia friburghese sul suo sito internet. Solo due autobus regionali non hanno potuto entrare in servizio prima delle 06.00.

L'attacco è avvenuto tra le 22.00 di ieri sera e le 04.00 di stamane, ha precisato a Keystone-ATS il portavoce della compagnia TPF Stéphane Berney, confermando informazioni del giornale di Friburgo "La Liberté". Il non funzionamento dei tabelloni ha reso necessario l'invio di personale sui marciapiedi delle stazioni per informare i passeggeri. La segnaletica ferroviaria non è stata colpita e non può esserlo, ha detto Berney, perché funziona con sistemi informatici chiusi.

Sempre nel canton Friburgo c'era già stato tre settimane fa, durante il fine-settimana di Pentecoste, un attacco informatico mirato contro il gruppo editoriale Saint-Paul, che pubblica in particolare il quotidiano "La Liberté". Nessun dato personale di clienti e abbonati era stato rubato, ma la produzione del giornale ne aveva risentito.

